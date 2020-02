Dieven stelen in 16 maanden tijd twee dure fietsen van Tony aan station: “Waarom zou ik nog een fiets kopen?” Fietsdieven blijven stationsomgeving teisteren: gemeente en NMBS werken aan oplossing Robby Dierickx

11 februari 2020

14u35 3 Kortenberg Amper zestien maanden nadat dieven met een dure fiets van Tony Pijls aan de haal gingen aan het station van Erps-Kwerps is de Kortenbergenaar maandag opnieuw het slachtoffer van fietsdieven geworden. Ook nu werd zijn tweewieler aan het station gestolen. “Heeft het nog zin om een nieuwe fiets te kopen?”, vraagt hij zich af. De gemeente en de NMBS gaan na hoe ze het aantal diefstallen aan de stations kunnen terugdringen.

Dat dieven het station van Erps-Kwerps – en ook dat van Kortenberg – teisteren, is niet nieuw. Al jaren verschijnen regelmatig berichten van slachtoffers op sociale media in de hoop getuigen van de diefstallen te vinden. Maar voor Tony Pijls is de maat nu echt wel vol. In amper zestien maanden tijd gingen dieven met zijn twee dure fietsen aan de haal. In beide gevallen slepen de getrainde fietsdieven de dikke sloten door. Maandag zag hij zo een Granville Terra X ter waarde van 1.000 euro verdwijnen. “Ik had die fiets amper een jaar geleden – enkele maanden na de eerste diefstal – gekocht”, doet hij het verhaal.

Fietsverzekering

De Kortenbergenaar deed maandag na de diefstal meteen aangifte bij de politie. “Ik heb de agenten ook meteen gevraagd hoeveel fietsen er nog gestolen moeten worden”, aldus nog Tony Pijls. “Het is namelijk schering en inslag aan het station van Erps-Kwerps. Na de vorige diefstal nam ik een speciale fietsverzekering en maakte ik mijn fiets steevast met twee dikke sloten vast. Toch slaagden de daders erin om mijn tweewieler los te maken, vermoedelijk met een slijpschijf. Ze namen trouwens niet alleen de fiets maar ook de twee sloten mee. Drie weken geleden werd eenzelfde fiets ook al gestolen aan het station van Erps-Kwerps.”

Camera’s

Voor Tony Pijls zit er echter niets anders op dan een nieuwe fiets te kopen. “Maar is dat nog wel de moeite?”, vraagt hij zich af. “De kans dat hij opnieuw gestolen wordt, is reëel als er geen maatregelen genomen worden. Camera’s zouden de dieven al afschrikken. Ik hoop dan ook dat er eindelijk ingegrepen wordt, want op deze manier worden mensen niet aangemoedigd om met de fiets naar het station te gaan.”

Kortenbergs burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) is op de hoogte van de vele diefstallen aan de stations van Erps-Kwerps en Kortenberg, en zegt dat er aan een oplossing gewerkt wordt. “We zijn namelijk in overleg met de NMBS om maatregelen te nemen”, laat ze weten. “Maar camera’s alleen gaan het probleem niet oplossen. We denken vooral aan andere systemen zoals bijvoorbeeld fietsopbergstallingen, waarbij fietsen achter slot en grendel geplaatst kunnen worden.”

Geen aangifte

Volgens Thienpont is het totale aantal diefstallen aan de stations volgens de officiële cijfers de laatste tijd wel gedaald. “Al zijn die cijfers niet echt representatief”, klinkt het. “Heel wat slachtoffers doen namelijk geen aangifte. Maar het is duidelijk dat de fietsdieven wel degelijk een probleem vormen en dat willen we aanpakken.”