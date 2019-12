Dieven aan de haal met… wildcamera in Silsombos Robby Dierickx

31 december 2019

09u40 0

In het Silsombos in Erps-Kwerps zijn dieven de voorbije dagen met een wildcamera aan de haal gegaan. Die camera werd aan een boom bevestigd om na te gaan of er ook wild aan de aanplanting zou komen knabbelen. “Nu zullen we het nooit weten”, treurt men bij Natuurpunt Kortenberg. “Iemand heeft zich de camera toegeëigend. Zelfs het kabelslot werd meegenomen. Het zou heel fijn zijn moest de ‘vinder’ ons materiaal gewoon terugbrengen. We hopen dat de dader beseft dat hij het werk van vrijwilligers saboteert met deze diefstal.