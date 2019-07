Diamant voor August en Augusta RDK

01 juli 2019

August Devolder en Augusta Schots uit Kortenberg hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Naar aanleiding van de zestigste huwelijksverjaardag werden ze op het gemeentehuis uitgenodigd door het gemeentebestuur. De twee leerden elkaar in het toenmalige café ‘Duivenlokaal’ – dat nu L’Europe heet – kennen. Na hun trouw kregen ze twee zonen: Eddy en Danny. Nadien kregen ze ook drie kleinkinderen. Het diamanten echtpaar stond jarenlang in voor het onderhoud van de Hertog Jan-school in Kortenberg. August was ook lange tijd scheidsrechter, actief in de fanfare, tuinierde en knutselde graag. Zijn vrouw houdt ervan om in de keuken te staan.