Dertigtal woningen avond en nacht zonder water door menselijke fout RDK

28 juni 2019

10u22 3



In de Warandestraat en de Groenstaat in Everberg zaten zowat dertig woningen donderdagavond en -nacht zonder water. Volgens De Watergroep lag een menselijke fout aan de basis van de wateronderbreking. “Na werken was er een miscommunicatie waardoor er iets fout liep en er geen water uit de kranen in een dertigtal woningen kwam”, zegt woordvoerster van De Watergroep Raissa Verstrynge. “Maar dat euvel werd vrijdagochtend omstreeks 7.30 uur verholpen.”

In de tussentijd plaatste De Watergroep wel een standpijp in de Warandestraat, waar de omwonenden drinkbaar water konden ophalen.