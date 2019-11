De Watergroep voert komende dagen werken in drie straten uit RDK

12 november 2019

08u27 2

In de Stationstraat, de Gansheidestraat en de Kerselarenstraat in Kortenberg voert De Watergroep tot en met woensdag 20 november enkele noodzakelijke werken uit. Het gaat om huisaansluitingswerken. In de drie straten worden de rijbaan en het voetpad wat versmald, maar alle verkeer zal er wel veilig kunnen passeren. De werken startten op dinsdag 12 november en duren – onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden en/of technische problemen tot en met volgende week woensdag.