De ‘Parijs-Roubaix’ van Kortenberg wordt eindelijk aangepakt: Vogelenzangstraat krijgt gescheiden riolering Op 18 november starten werkzaamheden in straat die bij hevige regenval blank staat Robby Dierickx

08 november 2019

16u40 1 Kortenberg De bewoners hebben er heel lang op moeten wachten, maar op 18 november krijgt de Vogelenzangstraat in Kortenberg eindelijk een gescheiden rioleringsstelsel. Werken die broodnodig zijn, want het aantal ondergelopen kelders na hevige regenbuien is er inmiddels niet meer te tellen. Daarnaast ligt de straat er ook erbarmelijk bij. “We kunnen niet langer wachten om de Parijs-Roubaix van Kortenberg aan te pakken”, zegt schepen Stef Ryckmans.

Wie door de Vogelenzangstraat in Kortenberg rijdt, komt er vaak helemaal door elkaar geschud weer uit. De straat is één groot lappendeken door de vele plaatselijke herstellingswerken. Die waren het gevolg van allerlei problemen met de riolering. Bovendien wordt de straat gekenmerkt voor haar vele overstromingen in het (recente) verleden. Bij hevige regenbuien stond niet alleen de straat blank, maar liepen ook heel wat kelders onder water. “Dat water was afkomstig van de hoger gelegen wijk Armendaal”, weet schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld). “Tussen die wijk en de Vogelenzangstraat beschikken we al een tijdje over een spaarbekken, maar dat volstond niet om het water tegen te houden. Inmiddels werd de oppervlakte van het spaarbekken verdubbeld en kreeg ook de Sterrebeeksesteenweg al een gescheiden riolering. Nu is eindelijk de Vogelenzangstraat aan de beurt.”

Woningen onbereikbaar

In een eerste fase, die op maandag 18 november start, wordt evenwel nog niet in de Vogelenzangstraat zelf gewerkt, maar wel in de Eeekhoornstraat ter hoogte van de Molenbeek. Daar wordt een gescheiden rioleringssysteem voor afvoer van afvalwater en vuil water aangelegd. De straat wordt daardoor afgesloten, maar de voetpaden blijven wel bereikbaar. Tijdens de aanleg van de riolering zullen de woningen in de Eekhoornstraat en de Lindergemstraat een aantal dagen niet bereikbaar zijn met de wagen. Nadien wordt steenslag gelegd zodat de bewoners wel opnieuw tot bij hun woningen geraken. Na de aanleg van het gescheiden rioleringssysteem zullen de huisaansluitingen in de Eekhoornstraat uitgevoerd worden. Deze werken zullen afgerond zijn tegen het eindejaarsbouwverlof.

Onteigeningsprocedure

“In een tweede en derde fase wordt de Vogelenzangstraat zelf aangepakt”, verduidelijkt schepen Ryckmans. “Eerst het gedeelte tussen de Eekhoornstraat en de Vierhuizenstraat, nadien het deel tussen de Eekhoornstraat en de Achterenbergstraat. Die werken zullen voor na Nieuwjaar zijn. Ook daar komt een gescheiden rioleringsstelsel. Er zijn evenwel nog drie bewoners die zich tegen de plannen kanten en weigeren om een deel van hun eigendom – dat op het huidige voetpad ligt – af te staan. We gaan nu de onteigeningsprocedure starten, maar die neemt heel wat tijd in beslag. Hoogstwaarschijnlijk zal voor die drie woningen dan niet meteen een nieuw voetpad aangelegd kunnen worden. Maar we kunnen niet blijven wachten. De Vogelenzangstraat is immers de Parijs-Roubaix van Kortenberg en daar moeten we dringend iets aan doen.”

Nieuw spaarbekken

De schepen verwacht dat de werken nog voor het zomers bouwverlof afgerond kunnen worden. Nadien komt er ook nog een extra spaarbekken aan de kant van de Populierenlaan. “Op die manier zijn we voldoende voorbereid op de komst van de woningen in het project Kortenberg West”, besluit Ryckmans.