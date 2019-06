De Frietist bakt 700 pakjes friet voor leerlingen en leerkrachten en schenkt opbrengst aan Stefanie’s Rozenfonds Robby Dierickx

28 juni 2019

13u21 7 Kortenberg Wát een begin van de zomervakantie voor de 661 leerlingen en de 55 leerkrachten van gemeenteschool De Regenboog in Kortenberg. Zij konden vrijdagmiddag allemaal smullen van frietjes van De Frietist én steunden daarmee ook meteen een goed doel.

De frituur van Sven Broeckx ligt pal naast gemeenteschool De Regenboog en in het verleden trakteerde de friturist de leerlingen al verschillende keren op gratis frietjes op de laatste dag van het schooljaar. Dit jaar gooide hij het over een ietwat andere boeg. Zo moesten de kinderen nu wel 1,50 euro betalen voor hun frietjes, al stort Sven Broeckx de volledige opbrengst wel meteen door naar Stefanie’s Rozenfonds. Dat fonds werd in 2010 opgericht door Stefanie Bogaert. Zij overleed korte tijd later aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Stefanie was zelf een leerlinge in de gemeenteschool en richtte het fonds op om het onderzoek naar lymfeklierkanker financieel te steunen.

En dus sloegen de leerlingen twee vliegen in één klap: ze konden de zomervakantie met wat lekkers inzetten en steunden meteen een goed doel.