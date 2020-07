Dan toch theater in Kortenberg: zittend op bankje kan je naar podcast luisteren Robby Dierickx

31 juli 2020

Door het coronavirus liggen alle theatervoorstellingen in ons land stil, maar toch kan je in Kortenberg naar theater luisteren… al zittend op een bankje. Geïnteresseerden moeten een QR-code op de bank scannen, waarna ze kunnen luisteren naar een origineel gesprek tussen twee mensen.

Het coronabestendig theaterproject, een idee van Wim Chielens, is een initiatief van Opendoek, een koepel van het amateurtheater. Op veertig zitbanken in groot-Kortenberg werd een QR-code geplaatst die bezoekers kunnen scannen, waarna ze intieme, bizarre en aangrijpende dialogen te horen krijgen.

De verhalen kunnen tot 31 augustus beluisterd worden. Naast Kortenberg nemen nog meer dan zestig andere steden en gemeenten deel aan het theaterproject. Op die manier biedt het amateurtheater toch nog theater aan in deze coronatijden.

In Kortenberg tellen zestien banken een QR-code, in Meerbeek vijf, in Everberg negen en in Erps-Kwerps tien.