Dalemstraat tot maandag afgesloten door wegverzakking RDK

24 oktober 2019

Sinds woensdagavond is er geen verkeer meer mogelijk in de Dalemstraat in Everberg. Aanleiding is een wegverzakking in het midden van de weg. De oorzaak van die verzakking is nog niet gekend, al is het mogelijk een gevolg van een probleem met de riolering. Omdat niet duidelijk is hoe ernstig de situatie is, werd besloten om de Dalemstraat tijdelijk af te sluiten. Al zeker tot maandagochtend zal er geen verkeer mogelijk zijn. Er wordt een omleiding ingelast via de Wijnegemhofstraat, Dorpsstraat, Kwikstraat en Twee Leeuwenstraat.