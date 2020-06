Dader gevat in Erps-Kwerps dankzij buurtinformatienetwerk Joris Smets

18 juni 2020

11u38 0 Kortenberg Op dinsdag 26 mei omstreeks 21.45 uur meldt een bewoonster van de Engerstraat dat ze twee verdachte personen aan de deur heeft gehad. De bewoonster was net thuis toegekomen en had haar huissleutels op de deur laten zitten. Deze werden vervolgens gestolen en dankzij het buurtinformatienetwerk kon een van de daders gevat worden.

Twee onbekende personen belden aan en de bewoonster sprak beiden aan via een raam. De verdachten vroegen haar de weg richting Nossegem, vervolgens wandelden ze weg richting het station. De bewoonster zocht vervolgens haar sleutels maar kon deze niet vinden. Ze besefte dat er iets verkeerd was. Een buurvrouw vertelde haar dat ze drie personen had gezien aan de woning. De bewoonster belde de politie en begaf zich richting station.

Op het perron zag ze drie personen staan en sprak deze aan. Eén van hen gaf haar haar sleutels terug. Twee personen stapten op de trein. De persoon die de sleutels terug overhandigde aan de bewoonster, nam vervolgens de vlucht over de sporen richting de Zavelstraat. Naar de leden van het buurtinformatienetwerk Erps werd een sms gestuurd met de vraag om uit te kijken naar de verdachte.

In de Everbergstraat kon een BIN-lid bevestigen dat zij een persoon die aan de beschrijving voldeed, had zien voorbijkomen. Hij zou langs de fietssnelweg zijn weggegaan. Ter hoogte van de brug over de Zavelstraat kon de ploeg de verdachte vatten. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het Leuvense parket.