Coronavirus legt bouwwerken gemeenteschool De Boemerang stil: "Kans klein dat kinderen in zomer kunnen verhuizen" Robby Dierickx

29 april 2020

10u48 0 Kortenberg Op dinsdag 1 september moeten de leerlingen van de lagere school van De Boemerang in Meerbeek naar het gerenoveerde kloostergebouw verhuizen en nemen de kleuters hun intrek in de nieuwbouw, maar die dubbele verhuisoperatie staat plots op de helling. Boosdoener is het coronavirus. De werken liggen er stil omdat de aannemers nog wachten op broodnodige materialen.

Sinds begin dit schooljaar zitten de leerlingen van de lagere school van gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek in de nieuwbouw in de Alfons Dewitstraat, terwijl hun vertrouwde kloostergebouw gerenoveerd wordt. Normaal gezien hadden ze vanaf begin volgend schooljaar opnieuw les moeten krijgen in het kloostergebouw, waarna de kleuters van hun afgeleefde gebouwen in de Dorpsstraat naar de nieuwbouw zouden verhuizen.

“We zaten helemaal op schema, maar het coronavirus dreigt roet in het eten te gooien”, zegt onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V). “Zowel de hoofdaannemer als de onderaannemers kunnen voorlopig niet verder werken. Het is namelijk wachten op de ramen, maar die zitten vast in Bulgarije. Ook de levertermijn van de binnendeuren is ondertussen al met zes weken verlengd.”

Twee keer verhuizen?

Daardoor staat de dubbele verhuisoperatie tijdens de zomervakantie op de helling. “Het is nog niet helemaal uitgesloten dat de leerlingen op 1 september in hun nieuwe klassen onderdak kunnen krijgen, maar de kans wordt wel steeds kleiner”, zegt de schepen. “Veel zal afhangen van de verdere impact van het virus op de leveringen. Als blijkt dat we komende zomer niet kunnen verhuizen, dan zullen we bekijken hoe we dat later wel kunnen doen. Mogelijk zal het dan in twee keer moeten gebeuren: de lagere school in één vakantie, de kleuters in de volgende.”