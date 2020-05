Coronacrisis nekt... Crisisfestival: twaalfde editie afgelast door onduidelijkheid over kleinere evenementen Robby Dierickx

04 mei 2020

13u55 1 Kortenberg Er komt dit jaar geen twaalfde editie van het Crisisfestival in Erps-Kwerps. Opvallend genoeg is het net door een crisis – het coronavirus – dat het festival in het water valt. “Er zijn nog te veel onzekerheden om de voorbereidingen te starten”, aldus de organisatie, die dit jaar voor het eerst een tweedaagse editie op poten wilde zetten.

Elk jaar proberen de organisatoren van het Crisisfestival een crisis te koppelen aan het gratis evenement, dat in 2009 voor het eerst georganiseerd werd naar aanleiding van de economische crisis. Nadien werden onder meer nog de regeringscrisis (2011), de verzuring van de maatschappij (2013) en de uitbreidingsplannen van Brussels Airport (2017) aan het festival naast de voetbalterreinen van Sporting Erps-Kwerps gekoppeld. Nu ons land door het coronavirus volop in een nieuwe crisis zit, zag het er dan ook naar uit dat de organisatie dit jaar voor die crisis zou ‘kiezen’. Het tegendeel is echter waar, want door het coronavirus komt er op 10 en 11 juli – voor het eerst zou het Crisisfestival twee dagen duren - geen twaalfde editie.

Gezondheid

“De coronacrisis heeft ons namelijk zelf te pakken”, zegt Tom Verdeyen, één van de organisatoren van het festival. “Massaevenementen zijn verboden en over kleinere evenementen is nog geen duidelijkheid. Jaarlijks lokt ons festival enkele duizenden bezoekers. Er zijn nu echter nog te veel onduidelijkheden bij alle partijen die bij de organisatie betrokken zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan artiesten, sponsors, leveranciers en overheden. Daardoor is er te weinig tijd om nog iets deftig te organiseren tegen midden juli. Daarnaast willen we zeker niemands gezondheid in gevaar brengen. De gemeente Kortenberg heeft haar eigen evenementen al tot 5 juli verboden, dus het zou wat raar zijn om een week nadien meteen duizenden mensen naar Erps-Kwerps te lokken.”

Financiële schade

Door nu al te beslissen om de twaalfde editie af te blazen, wil de organisatie ook de financiële schade beperken. “Sommige artiesten willen al een voorschot en dat bedrag zouden we niet terugkrijgen indien het festival laattijdig in het water zou vallen”, aldus nog Tom Verdeyen. “Daarom hebben we beslist om nu al alles af te blazen. Ironisch genoeg is het net een crisis die onze twaalfde editie onmogelijk maakt.”

Het Crisisfestival, dat al elf jaar een eendaags festival was, zou dit jaar voor het eerst over twee dagen gespreid worden. “We waren het immers beu om elk jaar al het voorbereidend werk te doen voor slechts één festivaldag”, legt Tom uit. “Daarom wilden we dat er dit jaar ook op vrijdag gefeest kon worden. We kozen voor het Midlifecrisis-concept. Concreet wilden we op vrijdag drie nostalgische Belgische rockgroepen op het podium zetten. Voor het eerst zouden we ook een inkomprijs (15 euro) vragen, terwijl er aan het concept van zaterdag – een gratis familiaal festival - niets zou veranderen. Jammer dat dit alles nu in het water valt. Volgend jaar gaan we opnieuw volop voor een tweedaags festival.”

Kleinschalig evenement?

Toch is het niet uitgesloten dat er ook dit jaar nog iets georganiseerd wordt. “Indien het toegestaan wordt, willen we op 11 juli iets kleinschaligs organiseren, waarbij we rekening kunnen houden met de coronamaatregelen die in die periode nog zouden gelden. Voorts denken we aan een klein evenement in de winter. Daarover komt binnenkort meer informatie”, besluit Tom Verdeyen.