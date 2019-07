Chiro Flurk Everberg moet kamp in Voerstreek vroegtijdig stopzetten nadat leden massaal ziek worden Heel jaar naar uitgekeken, maar virus dwarsboomt bivak jeugdbeweging Robby Dierickx

29 juli 2019

16u52 38 Kortenberg De 150 leden van Chiro Flurk uit het Vlaams-Brabantse Everberg bij Kortenberg hebben hun kamp in de Voerstreek maandag vroegtijdig moeten stopzetten. De voorbije dagen werden maar liefst 25 kinderen ziek. Om te vermijden dat nog meer leden het virus zouden overnemen, werd beslist om twee dagen vroeger dan gepland huiswaarts te keren. “Een verstandige beslissing”, klinkt het bij Chiro Nationaal.

Met 150 leden stapte Chiro Flurk Everberg op onze nationale feestdag richting Moelingen, een dorpje in de Voerstreek. Een jaar lang hadden de kinderen en de leiding uitgekeken naar het jaarlijkse kamp. Ze trotseerden een hittegolf en moesten ook enkele hevige buien incasseren, maar dat lieten de kinderen niet aan hun hart komen. Er werden spelletjes gespeeld, liedjes gezongen en vooral veel plezier gemaakt. Maar eind vorige week sloeg de feeststemming plots om toen zowat vijftien kinderen ziek werden. “Een plaatselijke dokter werd erbij gehaald en die liet weten dat de kinderen getroffen werden door een virus”, zegt Michael Tubex, educatief medewerker bij Chiro Nationaal. “Omdat ze geen beterschap vertoonden, werd beslist om hen naar huis te sturen. Maar in de nacht van zondag op maandag vertoonden tien andere kinderen dezelfde symptomen. Ze klaagden van buikpijn, moesten braken en hadden diarree. Opnieuw werd de dokter opgetrommeld en het verdict was meteen duidelijk: de nieuwe zieken hadden hetzelfde virus. Om welk virus het gaat, is nog niet duidelijk.”

Moedige beslissing

Om te vermijden dat nog meer leden ziek zouden worden, besliste de leiding om het kamp twee dagen vroeger dan gepland stop te zetten. “Een moeilijke, maar moedige en verstandige beslissing van de leidingsploeg”, aldus nog Michael Tubex. “Zo’n Chirovereniging kijkt een heel jaar uit naar het kamp, dus dan is het niet prettig om het vroegtijdig en met een domper te beëindigen. Maar je kan niet riskeren dat nog meer kinderen ziek worden.”

Dit was een moeilijke, maar moedige en verstandige beslissing van de leidersploeg Michael Tubex

De ouders werden verwittigd en inmiddels zijn de jongste groepen al huiswaarts gekeerd. “De kinderen werden maandagvoormiddag opgehaald door hun ouders of grootouders”, weet Michael Tubex. “De ouders hadden alle begrip voor de beslissing van de leiding. De oudste groep en de leiding besloot nog een nachtje te blijven en keert dinsdag met de bus naar huis.”

Positieve reacties

Op de Facebook-pagina van Chiro Flurk Everberg lieten de ouders blijken dat ze het een verstandige beslissing van de leiding vonden om het kamp vroegtijdig af te blazen. “Dank je voor het leuke kamp en de moedige beslissing en al de goede zorgen van de leiding en de kookploeg” en “Bedankt voor de grote verantwoordelijkheid. Dikke pluim voor het ganse team” viel er onder meer te lezen.

Doordat het kamp vroegtijdig stopgezet moest worden, kon het afsluitende kampvuur niet georganiseerd worden. Maar hiervoor zoekt de jeugdbeweging nog naar een oplossing. Mogelijk wordt er in Kortenberg op woensdag of donderdag een kampvuur gehouden. De Chiro-vereniging zal hierover nog communiceren op haar Facebook-pagina.