Buurtinformatienetwerk op komst (als er genoeg geïnteresseerden gevonden worden) Robby Dierickx

29 juli 2020

10u17 0 Kortenberg Enkele bewoners van Meerbeek willen een buurtinformatienetwerk (BIN) oprichten en zoeken nog geïnteresseerde dorpsgenoten. Ook in Schoonaarde, een gehucht tussen Meerbeek en Erps-Kwerps, is een BIN in de maak.

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en de lokale politie om de criminaliteit terug te dringen. Bij een verdachte situatie stuurt de politie een bericht naar de aangesloten leden zodat ze mee kunnen uitkijken naar een persoon of een voertuig dat in het bericht omschreven wordt. Op die manier kunnen de omwonenden mogelijk nuttige informatie aan de lokale politie bezorgen. In heel wat gemeenten wierpen zo’n buurtinformatienetwerken hun vruchten al af. Nu willen ook enkele bewoners van Meerbeek een BIN opstarten, net als in het gehucht Schoonaarde. Enkele weken geleden werd een flyer verspreid, waarna de initiatiefnemers al heel wat respons kregen. Toch zijn er nog meer geïnteresseerde bewoners nodig. Een BIN kan immers alleen opgestart worden indien er voldoende draagvlak voor is.

Geen burgerpatrouilles

Wie in Meerbeek (exclusief de wijk Den Tomme) of Schoonaarde woont, kan zijn of haar contactgegevens mailen naar de initiatiefnemers (binmeerbeek@gmail.com of binschoonaarde@proximus.be) of naar politiezone HerKo (pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu). Zich kandidaat stellen, kan ook door te bellen naar het nummer 016/85.34.00. De initiatiefnemers benadrukken dat het niet om patrouilles door burgers gaat, maar dat BIN-leden enkele naar de politie moeten bellen bij verdachte situaties.