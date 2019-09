Bussen De Lijn volgen omleiding door werken Zavelstraat en invoering schoolstraat Kwerpsebaan RDK

20 september 2019

10u35 0 Kortenberg Vanaf komende maandag moeten de bussen van vervoersmaatschappij De Lijn een omleiding volgen in Erps-Kwerps. In de Zavelstraat starten immers werken voor de bouw van een tunnel op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel. De Kwerpsebaan wordt dan weer een schoolstraat.

De werken op de Zavelstraat hebben gevolgen voor buslijn 516. Daardoor worden de haltes Zavelstraat, De Inger en Lindenhof in Erps-Kwerps en Station Noord in Kortenberg tijdelijk niet bediend. De halte Erpsveld in Erps-Kwerps is een vervanghalte en in de Frans Mombaertsstraat ter hoogte van de rotonde met de Mechelsesteenweg komt een tijdelijke halte.

Doordat de Kwerpsebaan voor en na schooltijd een schoolstraat wordt, zijn er gevolgen voor buslijnen 352, nachtbus 352, 516, 528 en 530. In Erps-Kwerps kunnen daardoor de haltes Erps Kerk (op het Dorpsplein), Maalderij, Gemeenteschool en Kwerps Kerk (op de Kwerpsebaan) niet bediend worden. De Lijn selecteerde wel enkele vervanghaltes: Erps Kerk (in de Peperstraat), Kasteelstraat en Kwerps Kerk (in de Kasteelstraat).