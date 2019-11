Bus 352 moet maand lang omrijden door werken Kruisstraat: verschillende haltes geschrapt Robby Dierickx

20 november 2019

11u45 0 Kortenberg Omwille van werken in de Kruisstraat in Everberg moeten bussen van lijn 352 van De Lijn een maand lang een grote omleiding volgen. Daardoor worden ook verschillende haltes geschrapt.

Maandag is een aannemer gestart met werken in de Kruisstraat in Everberg. Daar wordt een oude waterleiding vervangen door een nieuwe leiding. Sinds woensdagochtend moeten bussen van De Lijn echter een omleiding volgen als gevolg van die werken. Bussen van lijn 352 rijden tot en met 20 december in beide richtingen om via de Leuvensesteenweg en de Mechelsesteenweg. Dat betekent dat de haltes Voskapelstraat en Vossenstraat in Sterrebeek en de Kortenbergse haltes Armendaal, Vaan, Café Jamar, Eikenhof, Berkenhof, Beekstraat en Gemeentehuis tijdelijk niet bediend zullen worden. De stopplaatsen worden vervangen door haltes Oud Station in Sterrebeek en Craenenplein in Kortenberg.