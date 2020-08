Burgemeester doet oproep nadat kleuterkamp stilgelegd werd door besmette ouder: “Ben je ziek? Houd je kind dan thuis” Alexandra Thienpont vraagt inwoners om waakzaam te blijven Robby Dierickx

04 augustus 2020

Kortenbergs burgemeester Alexandra Thienpont roept haar inwoners op om bij het kleinste vermoeden van een coronabesmetting hun kinderen niet op kamp te sturen. Dat doet ze nadat de gemeente maandag het kleuterkamp Abracazebra na amper één dag stil moest leggen omdat de vader van één van de kleuters positief testte op het coronavirus. "Gebruik je gezond verstand", klinkt het.

Of de vader maandagochtend, toen hij zijn kindje naar het kleuterkamp Abracazebra stuurde, al wist dat hij positief getest had op het coronavirus is niet duidelijk. Maar maandag in de late namiddag kregen de ouders van de 45 kleutertjes die eerder op de dag aan de kleuterstage in gemeenteschool De Negensprong in Everberg begonnen waren te horen dat het kamp onmiddellijk stilgelegd werd omdat één van de ouders besmet is met Covid-19. “De exacte omstandigheden kennen we niet, maar aangezien we maandag pas vernamen dat de vader positief getest had op het coronavirus, is het zo dat hij de test enkele dagen voordien al liet uitvoeren”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “In zo’n geval stuur je je kinderen niet naar een kleuterkamp.”

Het is jammer voor de ouders van de 45 andere kinderen, want zij moeten nu inderhaast opvang zoeken. Maar als gemeente konden we niet anders dan het kleuterkamp stil te leggen Burgemeester Alexandra Thienpont

Thienpont zag naar eigen zeggen geen andere optie dan het kamp, dat de gemeente samen met een externe partner organiseerde, op dag één al meteen stil te leggen. “Als we zouden beslissen om het kamp door te laten gaan tot we het resultaat van de test van het kind kennen, zouden we zeker twee dagen verliezen. Het resultaat zou door het hoge aantal dagelijkse testen immers pas woensdag of donderdag bekend zijn. Op die paar dagen tijd zou het virus zich met andere woorden als een lopend vuurtje onder de andere kinderen kunnen verspreiden. Die kinderen zouden vervolgens hun eigen bubbel kunnen besmetten, waardoor je plots met een lokale broeihaard te maken krijgt. Dat risico wilden we niet lopen. Het is jammer voor de ouders van de 45 andere kinderen, want zij moeten nu inderhaast opvang zoeken voor hun kleuters. Maar als gemeente konden we niet anders dan het kamp stil te leggen.”

“Blijf in je kot”

De burgemeester laat nog weten dat de gemeente de betrokken ouder zal aanspreken op het feit dat hij zijn kind naar het kamp stuurde terwijl er al vermoedens van een coronabesmetting waren. Om die reden roept ze al haar inwoners op om waakzaam te blijven. “Voel je je ziek? Blijf dan thuis en laat je testen”, waarschuwt ze. “Zeker wanneer er een Covid-19-vermoeden is en je je laat testen, moet je in afwachting van het resultaat in je kot blijven. Ook wanneer het nieuwe schooljaar begint, is het belangrijk dat je je kind thuis houdt wanneer er een coronavermoeden in je omgeving is.”

De gemeente zal naar aanleiding van dit voorval nog extra sensibiliseren rond het coronavirus. De ouders en de 45 andere kinderen die deelnamen aan het kleuterkamp moeten zich voorlopig niet laten testen. Pas wanneer het kindje van de betrokken vader ook besmet blijkt te zijn, zullen de andere kleuters getest moeten worden.