Brandweer voorkomt dat vuur overslaat in loods KAR

24 juli 2020

Brandweerlieden van Vlaams-Brabant West hebben vannacht erger voorkomen in een loods in Kortenberg. Na een automatische brandmelding kwam het brandweerteam voorbije nacht uit op rookontwikkeling in de loods. Het zekere werd voor het onzekere genomen en er werden bijkomende middelen opgetrommeld. Het bleek uiteindelijk om een brand aan een elektriciteitscabine te gaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar de andere gebouwen. Er vielen geen gewonden.