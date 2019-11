Brandweer redt ezel uit zwembad ADPW/RDK

03 november 2019

Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft zaterdag een ezel uit een zwembad gehaald. Ezel Castard deed zijn naam alle eer door in het water te belanden. De brandweer kon Castard gelukkig vlot uit het zwembad halen. Ze deelden dit nieuwtje dan ook vrolijk op hun sociale media. “Maak kennis met Castard. Castard woont in Kortenberg en stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Maar in een zwembad liggen uiteraard geen stenen. Na wat denkwerk kwamen onze teams dan, na het wegpompen van het meeste water, op het idee een trap te maken voor Castard. Met succes. Castard zal zich wellicht geen tweede keer aan hetzelfde zwembad stoten in de toekomst”, zo luidt de ludieke boodschap van de brandweer.

