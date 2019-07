Brandweer bevrijdt zwaargewonde man uit wagen ADPW

31 juli 2019

De Leuvense brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag, omstreeks 0.40 uur een man uit zijn voertuig moeten bevrijden nadat hij betrokken was geraakt bij een aanrijding aan een brug van de E40, vlakbij Everberg. De man was in de richting van Brussel aan het rijden, toen hij plots met zijn wagen werd aangereden. De wagen belandde aan de linkerzijde van de autostrade, het motorblok lag aan de rechterzijde. Het wegdek was daardoor grotendeels versperd. De bestuurder raakte zwaargewond bij het ongeval en moest door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden. De man verkeerde niet in levensgevaar. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn vooralsnog onduidelijk.