Brand in loods transportfirma Van Roey: geen gewonden Robby Dierickx

28 september 2020

14u09 14 Kortenberg Bij transportfirma Van Roey in de Ballingstraat in Everberg heeft een vrachtwagen maandagmiddag vuur gevat. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur relatief snel onder controle. Gewonden vielen er volgens de eerste vaststellingen niet, al hadden enkele werknemers wel rook ingeademd.



Het vuur brak maandagmiddag omstreeks 13.20 uur uit in een loods van de transportfirma in de Ballingstraat. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een trekker. De oorzaak is voorlopig nog onbekend. De massaal opgetrommelde brandweer kreeg het vuur rond 14 uur onder controle. Het is nog onduidelijk of de loods schade opgelopen heeft. Er zouden geen gewonden gevallen zijn. Wel werden enkele werknemers in de ziekenwagen onderzocht omdat ze rook ingeademd hadden.