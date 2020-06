Blokkende studenten kunnen sinds vrijdag in GC Colomba terecht Robby Dierickx

12 juni 2020

09u02 0 Kortenberg Ze hebben lang ‘in hun kot’ moeten studeren, maar sinds vrijdag kunnen Kortenbergse studenten in groep blokken in de kleine zaal van GC Colomba. Daar kunnen ze tot en met 30 juni terecht.

Studenten die gebruik willen maken van de zaal moeten zich op voorhand wel inschrijven door een mailtje te sturen naar jeugd@kortenberg.be. De deuren van de kleine zaal zijn elke weekdag open van 8.30 tot 16 uur. Wie er komt studeren, moet een mondmasker dragen wanneer hij of zij aankomt, vertrekt of een andere verplaatsing maakt. Aan de studeertafel mag het masker uit. Bij aankomst worden de handen ontsmet en na elk pauzemoment of toiletbezoek moeten de handen opnieuw gewassen worden. De regels van social distancing blijven er ook gelden. Wie ziek is of symptomen heeft, blijft thuis. Als iemand zich na een dagje studeren ziek begint te voelen, moet hij of zij de dienst Jeugd meteen verwittigen.