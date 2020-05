Bloedinzameling Rode Kruis verhuist naar sporthal Erps-Kwerps door coronavirus Robby Dierickx

19 mei 2020

Wie volgende week dinsdag bloed wil geven in Erps-Kwerps moet uitzonderlijk in de sporthal van de Kortenbergse deelgemeente zijn. Door het coronavirus is de bloedinzameling in de cafetaria van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes momenteel nog verboden, waardoor het Rode Kruis moet uitwijken. Donoren moeten zich op voorhand wel registreren via de website.

De deuren van de sporthal zwaaien volgende week dinsdag om 18 uur open. Bloed geven kan er tot 20 uur.