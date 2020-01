Bestuurder zonder rijbewijs probeert aan controle te ontkomen ADPW

14 januari 2020

Tijdens een verkeerscontrole in Kortenberg trachtte een witte bestelwagen zich het afgelopen weekend te onttrekken aan de controle door rechtsomkeer te maken en via de Bankstraat richting Sterrebeek weg te rijden. Een politieploeg ging het voertuig achterna en diende snelheden tot 120 kilometer per uur te rijden om het voertuig te kunnen naderen. De bestelwagen stopte uiteindelijk aan het kruispunt met de Winkelstraat. De betrokkene gaf aan weggereden te zijn omdat hij twee pintjes had gedronken. De bestuurder bleek uiteindelijk niet onder invloed te rijden, maar had wel zijn rijbewijs niet bij zich.