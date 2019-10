Bestuurder betrapt met 2,7 promille alcohol in het bloed ADPW

21 oktober 2019

Op verschillende locaties in Herent en Kortenberg werd het afgelopen weekend een alcoholactie georganiseerd. Bij 318 bestuurders werd nagegaan of men onder invloed van alcohol reed. 14 bestuurders bliezen positief: drie bestuurders dienden hun rijbewijs voor een periode van zes uur in te leveren en acht bestuurders voor een periode van drie uur. De rijbewijzen van een 32-jarige vrouw, een 46-jarige man en een 55-jarige man werden onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken. De 55-jarige man had 2,7 promille alcohol in het bloed. Aangezien hem ral eeder het verbod was opgelegd om te rijden na het drinken van alcohol werd zijn voertuig op vraag van het parket weggetakeld.