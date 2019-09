Ben de Bever helpt kindjes tanden poetsen met tandenpoetslied Robby Dierickx

09 september 2019

16u45 0 Kortenberg In Vrije School Mater Dei in Erps-Kwerps heeft de Christelijke Mutualiteit maandag een nieuwe tandenpoetscampagne gelanceerd. Zo’n campagne is volgens de CM nodig, want slechts de helft van de 5- tot 14-jarigen gaat één keer per jaar naar de tandarts. Met de hulp van Ben de Bever, de mascotte in de tandenpoetscampagne, wil de CM de kinderen beter leren poetsen.

Van de kinderen die minstens één keer per jaar naar de tandarts gaan, heeft één op de vijf minstens één gaatje. Eén op de tien moet zelfs minstens één tand laten trekken. Die hallucinante cijfers hebben de Christelijke Mutualiteit er naar eigen zeggen toe aangezet om met een tandenpoetscampagne te starten. “We schakelen hiervoor de hulp van Ben de Bever in”, klinkt het bij de CM. “De mascotte in onze tandenpoetscampagne moet de kinderen helpen om hun tanden beter te poetsen.”

Concreet krijgen alle zesjarige leden binnenkort een sticker met een QR-code in de brievenbus. Via die QR-code kunnen ze op een smartphone of tablet het tandenpoetslied beluisteren en bekijken. In het lied wordt uitgelegd hoe gepoetst moet worden. Het duurt bovendien twee minuten, de tijd die nodig is om de tanden te poetsen. Daarnaast is ook de website van Ben de Bever vernieuwd. Op die site kunnen ze leerrijke spelletjes rond mondhygiëne spelen. Kinderen van 7 tot 9 jaar krijgen via hun ouders een e-mail met een link naar de website.

Scholen

Maar ook scholen worden ingeschakeld. “De eerste tot derde leerjaren krijgen een educatief pakket, want we merken dat kinderen die uit een armer gezin komen vaak minder regelmatig naar de tandarts gaan dan kinderen die uit een rijker gezin komen”, aldus nog de CM. “Daarom willen we via scholen sensibiliseren dat een goede mondhygiëne belangrijk is.”