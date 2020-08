Bemalingswater aan project Vogelenzang beschikbaar voor omwonenden Robby Dierickx

14 augustus 2020

11u31 1 Kortenberg Nadat het schepencollege van Kortenberg eerder al het bemalingswater van de werken langs de Prinsendreef ter beschikking stelde van de inwoners is dat nu ook zo bij het project Vogelenzang het geval. Het gaat om niet-drinkbaar water.

Het grondwater in het project Vogelenzang wordt opgepompt om de werken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel uit te kunnen voeren. De grondwatertafel moet er verlaagd worden zodat de aannemer probleemloos kan werken. Om het water niet zomaar in de riolering te laten stromen nu het al zo lang droog is, heeft de gemeente een container met een tapkraan op de hoek van de Vogelenzangstraat met de Eekhoornstraat geplaatst. Wie dat wenst kan er onbeperkt water afnemen voor gebruik op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente benadrukt dat het niet om drinkbaar water gaat.

Bemalingswater is afkomstig uit ondiepe grondwaterlagen waarin verontreiniging niet kan worden uitgesloten. Doordat het ook ijzer kan bevatten, is het uitkijken waarvoor het gebruikt wordt. Tuinplanten en bloemen gieten kan bijvoorbeeld wel. Verwacht wordt dat de bemaling tot midden september operationeel zal zijn. Nadien wordt de container met de tapkraan er weggehaald.