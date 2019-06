Bankje in voortuin moet buren dichter bij mekaar brengen: “Overdonderd door positieve reacties” Met warm initiatief wil Nancy (45) mensen opnieuw vaker uit hun woning krijgen Robby Dierickx

11 juni 2019

16u47 5 Kortenberg ‘Kom zet u efkes’ valt er op een bankje in de voortuin van Nancy Sterckx uit Meerbeek te lezen. Daarmee nodigt ze buren en voorbijgangers uit om even te pauzeren en een praatje te slaan met mekaar. En het initiatief valt duidelijk in de smaak, want Nancy ontving de voorbije dagen al tal van positieve reacties.

“Kom je voor het bankje?”, vraagt een buurvrouw wanneer we net bij Nancy Sterckx in de Dorpsstraat in Meerbeek willen aanbellen. “Een fantastisch initiatief, hé. Er hebben al veel mensen gebruik van gemaakt, hoor”, verzekert ze ons. “Het is niet de eerste positieve reactie die ik krijg”, geeft Nancy toe. “Op het moment dat we het bankje aan het plaatsen waren, stak een buschauffeur al zijn duim omhoog (lacht). En nadien volgde de ene positieve reactie na de andere. Voor veel mensen keert een stukje nostalgie terug. Mensen hebben heimwee naar de tijd waarbij iedereen nog vaak op straat kwam, zich op een bankje zette en praatte met mekaar. In Meerbeek was dat volgens enkele oudere buren trouwens een traditie. Ze vonden het jammer dat die traditie verdwenen was.”

Gezondheidsprobleem

Het idee om een bankje in haar voortuin te plaatsen, had Nancy Sterckx naar eigen zeggen al enkele jaren. “Door gezondheidsproblemen kan ik zelf namelijk geen lange afstanden meer afleggen wanneer we gaan fietsen of een wandeling maken”, klinkt het. “Het doet dan ook deugd wanneer ik onderweg even kan uitrusten. Ook heel wat andere mensen hebben af en toe nood aan een pauze en voortaan kunnen ze dus ook bij mij terecht. Al is de hoofdreden van het plaatsen het sociale aspect.”

Met het bankje hoopt Nancy niet alleen buren opnieuw dichter bij mekaar te brengen, maar wil ze ook voorbijgangers aanmoedigen om even aan de kant te gaan zitten. “En dat lijkt toch aardig te lukken”, vertelt ze. “Zo was ik maandag zelf even op het bankje gaan zitten, toen een fietser die van Herent naar Everberg reed me gezelschap kwam houden. Ik hoop dat dit vaker gebeurt. Door het bankje vlakbij het voetpad te plaatsen, verlaag ik alvast de drempel om er even op te gaan zitten. Ook het opschrift ‘Kom zet u efkes’ moet uitnodigend werken. Voor mij was het plaatsen van dit bankje een droom. Blijkbaar komen dromen soms toch uit (lacht).”

De initiatiefneemster hoopt dat nog meer mensen in de buurt haar voorbeeld zullen volgen. “Als we hierdoor de sociale contacten tussen de buren kunnen bevorderen, zal iedereen er wel bij varen. Wat verderop in de straat staat trouwens ook een boekenruilkast. Wie in het zonnetje een boek wil lezen, kan eveneens bij mij op het bankje komen zitten (lacht). Iedereen is meer dan welkom.”