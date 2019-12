Alternatieve warmathon in en rond Universitair Psychiatrisch Centrum Robby Dierickx

17 december 2019

13u36 46 Kortenberg Op woensdag 18 december organiseren de jongeren van de afdeling Beaufort van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven in Kortenberg een alternatieve warmathon in het kader van de Warmste Week. De jongeren zetten samen met het hele ziekenhuis hun beste beentje voor voor het goede doel.

Wie graag meeloopt of -wandelt, is tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur welkom op de campus langs de Leuvensesteenweg. Deelnemers betalen 10 euro. Patiënten en medewerkers van UPC KU Leuven lopen gratis mee, want het ziekenhuis sponsort in hun plaats 10 euro. De warmathon is ten voordele van De Troubadours, een muzikaal-artistiek project dat kansen creëert voor jongeren om een eigen muzieknummer te maken en op te nemen. Tussen 10 en 12 uur is het vertrekpunt aan het Congrescentrum op de campus, tussen 14 en 17 uur vertrekken de deelnemers op de afdeling Beaufort.

Lopers en wandelaars krijgen tijdens de tocht een unieke blik achter de muren van het ziekenhuis en worden getrakteerd op water en fruit.