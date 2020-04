Alle Kortenbergenaren vanaf 6 jaar krijgen gratis mondmasker: “Beslissing kwam er na telefoontje met Marc Van Ranst” Robby Dierickx

22 april 2020

11u43 0 Kortenberg Wanneer ze het zullen krijgen is nog onduidelijk, maar Kortenbergs burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) heeft beslist dat de gemeente alle inwoners vanaf 6 jaar een mondmasker zal schenken. Die beslissing kwam er nadat Thienpont persoonlijk met viroloog Marc Van Ranst belde.

“Hij hield meteen een pleidooi voor de verdeling van de mondmaskers”, laat de Kortenbergse burgemeester weten. “Aangezien hij in mijn ogen het best geplaatst is om ons hier advies over te geven, hebben we na zijn pleidooi niet geaarzeld om de procedure van de aankoop te starten. We bekijken momenteel nog waar we de mondmaskers zullen kopen. Verwacht wordt dat dit de gemeente ongeveer 50.000 euro zal kosten.”

Op advies van Van Ranst zullen alle inwoners vanaf 6 jaar een mondmasker krijgen. “In Leuven werd inmiddels beslist om dat pas vanaf 12 jaar te doen, maar volgens de viroloog is het beter om ook kinderen van de lagere school van zo’n masker te voorzien”, meent de burgemeester.

Niet in brievenbus?

De gemeente bekijkt ondertussen nog hoe de maskertjes verdeeld zullen worden. “Een verdeling via de brievenbus is mijns inziens geen ideale manier, want we kunnen niet voorkomen dat brievenbussen leeggeplunderd zullen worden”, aldus nog Thienpont. “De komende dagen zal duidelijk worden hoe we iedereen van een masker kunnen voorzien.”

Behalve inwoners zullen ook onder meer leerkrachten en agenten die niet in Kortenberg wonen een exemplaar krijgen. Nadien zal bekeken worden wat er met uitbaters van Kortenbergse handelszaken moet gebeuren wanneer ze zelf niet in de gemeente wonen.

Vanuit de provincie is er momenteel nog geen advies naar de gemeentebesturen toe inzake de aankoop van mondmaskers. Gouverneur Lodewijk De Witte wacht naar eigen zeggen op instructies van de hogere overheden.