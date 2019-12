Acht fietsers betrapt zonder fietsverlichting ADPW

18 december 2019

Politiezone HerKo heeft sinds half november verschillende controles uitgevoerd op het correct gebruik van fietsverlichting in Herent en Kortenberg. Hierbij werden reeds meer dan 600 fietsers gecontroleerd. In tegenstelling tot de voorbije jaren, zijn dit jaar bijna alle gecontroleerde fietsers in orde. “Ook zijn we aangenaam verrast om steeds meer fluo en reflecterend materiaal bij fietsers te zien verschijnen. In totaal waren er acht fietsers in overtreding: twee +16-jarigen die een proces-verbaal zullen ontvangen en zes jongeren met een leeftijd tussen 12 en 16 jaar die zullen uitgenodigd worden voor een verkeersklas. De komende periode zullen er nog verschillende controles plaatsvinden op ons grondgebied”, zo laat de lokale politiezone HerKo weten.