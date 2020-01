Aannemer ploegt voetweg om en zorgt voor gladde modderpoel in straat in Erps-Kwerps: gemeente schakelt politie in Robby Dierickx

28 januari 2020

18u14 12 Kortenberg Een aannemer heeft dinsdag een enorme modderpoel gecreëerd in de Diestbrugstraat in Erps-Kwerps. Bovendien heeft hij een voetweg volledig vernield. De gemeente schakelde inmiddels de politie in om de nodige vaststellingen te laten doen.

Schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld) kreeg dinsdagmiddag verschillende meldingen van inwoners omdat de Diestbrugstraat in Erps-Kwerps over een afstand van zowat honderd meter in een ware modderpoel omgetoverd was. Boosdoener was een aannemer die wat verderop werken aan het uitvoeren was in een bos en met zijn tractor allerlei materiaal afvoerde. “Toen ik ter plaatse kwam, wist ik niet wat ik zag”, aldus de schepen. “Niet alleen toverde de aannemer de Diestbrugstraat om tot een grote modderpoel, ook werd een officiële voetweg volledig omgeploegd. Aangezien het om een erkende voetweg gaat, is dit strafbaar. De straat werd bezaaid met modder die afkomstig was van de wandelweg en was daardoor op verschillende plaatsen glad. Als gemeente werden we niet ingelicht over de werken. We hebben de politie verwittigd en hopen op die manier te achterhalen wie de opdrachtgever en/of de uitvoerder van de werken is.”

Veegwagen

De schepen sprak één van de werkmannen aan, maar die verstond amper Nederlands en kon geen informatie over de werken geven. Opvallend: de verantwoordelijke van de werken schakelde wel zelf een veegwagen in, al bracht die weinig soelaas. Terwijl de man de straat aan het vegen was, zorgde de tractor namelijk voor een nieuw modderspoor.