Aannemer die voetweg omtovert tot modderpoel moet buurtweg in oorspronkelijke staat herstellen Robby Dierickx

29 januari 2020

13u04 2 Kortenberg De aannemer die een buurtweg in de Diestbrugstraat in Erps-Kwerps vernielde, moet de voetweg in haar oorspronkelijke staat herstellen. Dat laat de gemeente Kortenberg weten. De aannemer voert momenteel in opdracht van een inwoner van Kortenberg kapwerken op een perceel uit en toverde de buurtweg om in een ware modderpoel.

Wie dezer dagen een wandeling in voetweg 40 in Erps-Kwerps hoopte te maken, bergt die plannen maar beter even op. De buurtweg werd begin deze week omgetoverd in een modderpoel. “Het gevolg van kapwerken op een achterin gelegen perceel”, zegt schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld). “Een aannemer voert die kapwerken momenteel uit in opdracht van een inwoner van onze gemeente. De inwoner kreeg van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een kapvergunning voor een 140-tal populieren. Het perceel is echter alleen toegankelijk via de buurtweg. Door de hevige regenval begin deze week hebben de zware tractoren de buurtweg echter volledig vernield. In ons politiereglement staat dat wie een voetweg vernielt ervoor moet zorgen dat alles in haar oorspronkelijke staat hersteld wordt. We gaan er dan ook van uit dat de betrokken persoon dit ook zal doen.”

Veegwagen

Maar niet alleen de voetweg werd omgetoverd tot een modderpoel, ook in de Diestbrugstraat creëren de tractoren al sinds maandag een glad modderspoor met een lengte van honderd meter. De verantwoordelijke van de werken schakelde wel een veegwagen in, die verschillende keren per dag de straat tracht op te kuisen. Onbegonnen werk, aangezien de tractoren af en aan blijven rijden.