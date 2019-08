85-jarige Gaston voor start Dodentocht aangevallen door agressieve man, maar wandelt wel voor 26ste keer uit Robby Dierickx

11 augustus 2019

13u05 0 Kortenberg Bijna achttien uur heeft hij erover gedaan, maar de 85-jarige Gaston Wilmaerts uit Kortenberg is zaterdag om 14.30 uur zonder kleerscheuren over de eindmeet van de Dodentocht in Bornem gestapt. Nochtans begon zijn trip niet al te best, want op weg naar de start werd hij aangevallen door een agressieve man. “Daardoor had ik het emotioneel heel moeilijk”, aldus Gaston.

13.011: zoveel mensen begonnen vrijdagavond in Bornem aan de helse opdracht om honderd kilometer te wandelen. Maar liefst 9.775 stappers bereikten voor zaterdagavond 21 uur de eindmeet. Onder hen ook de 85-jarige Gaston Wilmaerts uit Kortenberg. Hij stond al voor de 26ste keer aan de start van de Dodentocht. Aanvankelijk meldde de organisatie dat hij dit jaar de oudste deelnemer was, maar dat bleek uiteindelijk toch niet het geval te zijn. Die eer was weggelegd voor de 90-jarige Hendrik Dupont uit Brasschaat. Gaston liet het echter niet aan zijn hart komen en wandelde de 100 kilometer ‘vlotjes’ uit in bijna 18 uur, al zag het er voor aanvang van zijn wandeltocht even heel benard uit.

“Toen ik samen met tientallen andere deelnemers van het station naar de startplaats liep, werd ik plots aangevallen door een agressieve man”, vertelt de 85-jarige Kortenbergenaar. “De man liep met zijn hond in tegenovergestelde richting over het pad. Hij liet zijn hond echter los, waardoor ik over het arme beestje struikelde. Nog voor ik me kon verontschuldigen had het baasje me al tegen de muur geplet. Hij was bijzonder agressief. Uiteindelijk konden omstanders hem van me afrukken. Meteen merkte ik dat er bloed uit mijn oor liep. Mijn T-shirt zat zelfs onder het bloed. Ik moest even op adem komen, maar het hield me niet tegen om aan de start te verschijnen.”

Ondanks dat hij het in de beginfase emotioneel heel moeilijk had door het voorval, liep Gaston Wilmaerts de 100 kilometer wel helemaal uit. “Die eerste uren spookte de aanval voortdurend door mijn hoofd, maar uiteindelijk kwam ik zelfs een uur vroeger dan vorig jaar over de eindmeet”, klinkt het fier. “Alles is dan ook heel vlot verlopen. Het was perfect wandelweer, wat de tocht wat gemakkelijker maakte.”

Zondag blikte Gaston Wilmaerts dan ook tevreden terug op zijn 26ste Dodentocht. “Hoe de benen vandaag voelen? Goed (lacht). Ik zou vandaag zelfs nog een toertje willen gaan wandelen, maar mijn zoon komt op bezoek en dus moet ik thuisblijven van mijn vrouw. Zij heeft ook wat te zeggen, hé (lacht).”