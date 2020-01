76-jarige die inrijdt op politiecontrole krijgt kogel in been Kim Aerts en Robby Dierickx

18 januari 2020

19u03 0 Kortenberg Een politieagent heeft zaterdag iets na middernacht een schot afgevuurd op een 76-jarige bestuurder in Kortenberg na het negeren van een alcoholcontrole. De zeventiger werd geraakt in het been, maar hij raakte niet levensgevaarlijk gewond. Dat bevestigt het parket van Leuven, dat een onderzoek opende naar het schietincident.

De politiezone HerKo (Herent en Kortenberg) voerde alcoholcontroles uit op de Leuvensesteenweg in de Vlaams-Brabantse gemeente Kortenberg ter hoogte van de stelplaats van De Lijn. “Een autobestuurder naderde zaterdag even voor 0.30 uur de controleploeg zonder ook maar enige vaart te minderen”, zegt Sarah Callewaert, woordvoerster van het Leuvense parket. “De aanstormende chauffeur reageerde niet op waarschuwingen en reed in op de politie. Een agent moest opzij springen en trok zijn wapen.”

De agent heeft een schot gelost dat de chauffeur in het been raakte. “Het gaat om een 76-jarige man, die niet in levensgevaar verkeert. Als verklaring voor zijn onoplettendheid stelde hij dat hij de waarschuwingen niet had gezien. Zijn rijbewijs werd ter plaatse voor vijftien dagen ingetrokken. Er volgt een onderzoek naar zijn rijgeschiktheid.” De man, die nog altijd in het ziekenhuis ligt, legde een negatieve ademtest af.

Het parket heeft ook een onderzoek bevolen naar de politieman. Dat moet uitmaken of de agent uit wettige zelfverdediging heeft gehandeld. Hij is niet op non-actief gezet. Bij het onderzoek wordt ook het Comité P - de toezichthouder van de politie - betrokken. Het parket stuurde het lab, een wetsdokter en een wapendeskundige ter plaatse.