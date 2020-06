650 leerlingen van De Regenboog zwaaien schooljaar uit met pak friet (en steunen daarmee goed doel) Robby Dierickx

30 juni 2020

14u18 28 Kortenberg De 650 leerlingen en 60 leerkrachten van gemeenteschool De Regenboog in Kortenberg hebben de zomervakantie dinsdag smakelijk ingezet. Ze werden immers getrakteerd op een pakje friet van De Frietist, de aanpalende frituur. Met die actie steunen de school en de frituur bovendien Stefanie’s Rozenfonds.



Het is ondertussen al een traditie geworden: het einde van het schooljaar wordt in De Regenboog elk jaar met een pakje friet gevierd. Ook dit jaar – ondanks de coronamaatregelen – konden de 650 leerlingen en 60 leerkrachten volop smullen. “Gezien de maatregelen moesten we ervoor zorgen dat de verschillende klasbubbels mekaar niet zouden kruisen”, zegt directeur Johan Vandenbergen. “Daarom werkten we een circulatieplan uit. Elke klas moest de school aan één kant verlaten om vervolgens naar De Frietist te wandelen. Zodra ze hun pakje friet opgehaald hadden, gingen ze de school via de andere kant opnieuw naar binnen. In plaats van in de refter moesten de leerlingen nu in hun eigen klas eten.”

Voor Sven Broeckx, uitbater van De Frietist, was het een huzarenstuk om de 710 pakjes friet in recordtempo te bakken. “Gelukkig konden we ook in ons nabijgelegen frietrestaurant wat voorbakken (lacht). In totaal hebben we met acht personeelsleden gewerkt zodat we alle kinderen met een glimlach de vakantie in konden sturen.”

De friturist besloot samen met De Regenboog om de opbrengst integraal door te sturen naar Stefanie’s Rozenfonds, een fonds dat het onderzoek naar lymfeklierkanker steunt.