29-jarige man voor rechter na diefstal van vier flessen wodka KAR

14 juli 2020

Een 29-jarige Georgiër zal zich in september voor de strafrechtbank moeten verantwoorden voor het stelen van vier flessen wodka in de Delhaize in de Stationsstraat in Kortenberg afgelopen zaterdag. De man verstopte de vier flessen, ter waarde van 58 euro, onder zijn T-shirt en zijn jas. Hij rekende aan de kassa enkel een stokbrood en een blikje cola af en verliet de winkel. De winkeluitbater hield de man echter tegen met zijn buit. De verdachte gaf de diefstal onmiddellijk toe. Na het gerechtelijk verlof moet de twintiger zich verantwoorden in de correctionele rechtbank in Leuven.