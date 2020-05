25 are bos brandt af: oorzaak niet gekend Robby Dierickx

26 mei 2020

09u24 8 Kortenberg In het Plantsoenbos in Everberg heeft de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West dinsdagochtend een brand met een oppervlakte van 25 are moeten blussen. De oorzaak van de brand is niet gekend.



De brandweer werd rond 5.30 uur opgeroepen voor een bosbrand in het Plantsoenbos tussen de Colombasite in Kortenberg en de Groenstraat in deelgemeente Everberg. Toen de brandweermannen ter plaatse kwamen, stonden enkele tientallen bomen en struiken in lichterlaaie. “In totaal ging een perceel van 50 op 50 meter in de vlammen op”, zegt Alain Habils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De oorzaak van de brand is niet gekend.”

De brandweer vraagt iedereen wel om waakzaam te zijn nu we met aanhoudende droogte te kampen krijgen. “Hagen, struiken en zelfs een bos kunnen in deze omstandigheden sneller vuur vatten en een kleine vonk of een smeulend restje volstaat om schade aan te richten.”