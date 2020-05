13-jarige Emma laat hele straat zeven weken lang klappen en zorgt zo voor sociale cohesie tussen buren Robby Dierickx

11 mei 2020

13u31 4 Kortenberg Zeven weken lang hebben de bewoners van de Vissegatstraat in Erps-Kwerps elke avond geklapt voor de mensen die in de zorgsector werken, maar afgelopen zaterdag werd het dagelijkse applausmoment afgesloten. “Nu al hebben we afgesproken dat we na de crisis een buurtfeest organiseren”, zegt bewoner Philip Beke, wiens dochter Emma (13) op 21 maart startte met het dagelijkse applaus.

Daar waar Emma midden maart als een van de enigen in de Vissegatstraat in Erps-Kwerps elke avond om 20 uur aan haar voordeur stond te applaudisseren, was het de voorbije weken nagenoeg de hele straat die op die manier haar respect voor de zorgkundigen toonde. “Met briefjes in de brievenbussen heeft ze nagenoeg alle buren kunnen mobiliseren”, aldus papa Philip Beke. “Dankzij een hoorn wisten de bewoners van onze straat wanneer het applausmoment begon en wanneer het afliep. Met de applausactie hebben we niet alleen het zorgpersoneel gesteund, maar werd ook de sociale cohesie in de straat versterkt. Nu al hebben we afgesproken dat we na de gezondheidscrisis een buurtfeest zullen organiseren.”

Afgelopen zaterdag werd het dagelijkse applausmoment feestelijk afgesloten met een applaus van maar liefst vier minuten lang. “Gezien we nu vier mensen mogen zien en de winkels heropenen, vonden we het het ideale moment om de actie af te sluiten”, gaat Philip Beke verder. “Na afloop werd er nog tot middernacht nagepraat, uiteraard op een veilige afstand van mekaar.”