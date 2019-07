12de editie van Kwerps herleeft RDK

15 juli 2019

In Erps-Kwerps vindt komend weekend de twaalfde editie van ‘Kwerps herleeft’ plaats. Vrijdag om 14 uur start de kaartnamiddag, aansluitend wordt de kermis geopend en ’s avonds kunnen de bezoekers van heel wat lekkers smullen. Ook zaterdag en zondag kan iedereen de benen onder tafel schuiven. Zaterdagavond om 21 uur staan The Crocodiles op het podium. Zondag is er tot slot de rommel- en boerenmarkt van 8 tot 16 uur. De organisatie ligt ook dit jaar in handen van cafés De Schuur en ’t Onzent.