‘Urban Pumper’ bezorgt jongeren sportieve staycation Robby Dierickx

04 augustus 2020

13u44 1 Kortenberg Jonge waaghalzen moeten de komende dagen zeker eens afzakken naar de pastorijtuin in Meerbeek. Daar staat tot en met zondag 16 augustus de ‘Urban Pumper’.

Het 28 meter lange parcours is ideaal voor jonge waaghalzen op de fiets, met een (stunt)step, een skatebord of inline skates. Ze kunnen er elke dag tussen 8 en 22 uur terecht om halsbrekende toeren uit te halen. De toegang is gratis. Wie de Urban Pumper betreedt, moet echter wel een helm dragen. De gemeente Kortenberg benadrukt ook dat de coronamaatregelen er gerespecteerd moeten worden. Met de Urban Pumper wil de gemeente de staycation voor de jonge inwoners spannend en sportief maken.