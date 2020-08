“Coronavirus bezorgt ons nu al omzetverlies van honderdduizenden euro’s”: pop-uprestaurant moet zwart jaar De Venkel redden Uitbaters feestzalen hebben weinig perspectief, dus zoeken ze alternatief Robby Dierickx

12 augustus 2020

13u57 1 Kortenberg Al bijna zes maanden verdienen Elke Valckenaers en Joeri Depril, de uitbaters van feestzalen De Venkel in Kortenberg, nagenoeg niets meer. Het omzetverlies door het coronavirus schatten ze nu al op enkele honderdduizenden euro’s. Om toch nog iets van het jaar 2020 te maken, openen Elke en Joeri op 22 augustus een pop-uprestaurant. “Want nu moeten we aan onze reserves knabbelen, maar die geraken ook ooit op”, klinkt het.

In normale tijden vinden maandelijks tussen de twintig en de dertig evenementen en feesten plaats in de drie feestzalen van De Venkel langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Sinds midden maart konden er welgeteld vier doorgaan. Allemaal in juli, nadat de coronamaatregelen vorige maand ietwat versoepeld waren. “Maar eind juli, net toen we op vakantie waren, besliste de Nationale Veiligheidsraad om de grootte van evenementen terug te schroeven door de stijgende coronacijfers”, treurt Elke Valckenaers (43). Zij baat sinds 2012 met haar man Joeri Depril (47) de feestzalen, die in 1987 door haar schoonvader opgestart werden, uit. “Feesten zijn opnieuw met slechts maximaal tien man toegestaan, maar uiteraard ziet niemand dat zitten. Gevolg? Alle feesten in augustus werden in één klap geannuleerd en ook in september staan ze allemaal op de helling. In oktober, november en december zit de planning voorlopig nog vol, maar hoe groot is de kans dat er effectief gefeest zal kunnen worden?”

Peanuts

Door de coronacrisis schatten de uitbaters van De Venkel het omzetverlies nu al op enkele honderdduizenden euro’s. “Maar de kans is groot dat dat nog zal stijgen aangezien de vooruitzichten niet echt hoopgevend zijn”, aldus nog Elke Valckenaers. “Ons volledig lente- en zomerseizoen is al verloren en dat zijn natuurlijk de maanden waarop we het meeste omzet maken en ervoor zorgen dat de kalmere winter gecompenseerd wordt. Tijdens de lockdown kozen we daarom voor afhaalgerechten, zodat we toch nog wat inkomsten konden genereren, al was dat ‘peanuts’ met onze normale omzet.”

“Toen de restaurants de deuren begin juni heropenden, zagen we het aantal klanten bij de takeaway gaandeweg dalen. En daarom gaan we nu zelf een pop-uprestaurant openen. Niet alleen om wat centjes binnen te halen, maar ook om de mensen te tonen dat we er nog steeds zijn. Enkele van onze collega’s moesten hun feestzalen al noodgedwongen te koop zetten. Daarnaast willen we met het pop-uprestaurant onze moraal wat opkrikken. We zijn het namelijk gewoon van hard te werken, dus dat maandenlang stil zitten kunnen we niet langer verdragen.”

Formules

En dus zwaaien op zaterdag 22 augustus de deuren van het pop-uprestaurant open. “Bij mooi weer kan er in de tuin getafeld worden”, leggen de uitbaters uit. “Maar ook in onze zalen zullen tafeltjes staan. In het openingsweekend werken we nog met een vast menu, maar we bekijken welke formules we in de daaropvolgende weekends kunnen uitwerken. Voorlopig is het de bedoeling om het restaurant open te houden tot de maatregelen wat versoepeld worden en er opnieuw feesten georganiseerd mogen worden.”

De uitbaters hopen alvast dat er snel perspectief komt voor het najaar. “Gelukkig krijgen we wel wat financiële steun van de overheid, maar dat neemt niet weg dat we aan onze reserves moeten knabbelen. Maar die geraken ooit op, hé. Daarom is het belangrijk dat we eindelijk wat vooruitzichten voor de komende maanden krijgen.”

Wie de komende weekends wil tafelen in De Venkel, kan reserveren via de website of de Facebookpagina van de feestzalen.