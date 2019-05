Zus slachtoffer haalt uit naar Bloemen op assisenzaak: “Hij zag haar graag? Waarom liet hij haar dan liggen?” Kim Aerts

21 mei 2019

20u37 1 Kortenaken “Hij beweerde dat hij haar graag zag? Ik weet het niet. Als je mijn zus daar zo laat liggen.” Gerda Vanheer (59), zus van slachtoffer Anja die dood werd aangetroffen in de aanwezigheid van haar vriend, heeft altijd haar twijfels gehad over Paul Bloemen (53). “Al bij de eerste ontmoeting dacht ik: amai, wat is dat hier.”

“Ik hoor hier altijd over haar alcoholproblematiek, maar dat was pas de laatste vier jaar van haar leven. Anja was een probleemdrinker. Ze kon slecht alleen zijn. Via collega’s kwam ze op een datingsite. Vrij snel had ze iemand leren kennen. Dat bleek Paul Bloemen te zijn. Ze belde me op om hem aan mij voor te stellen. Nu, ik had me wel iemand anders voorgesteld”, viel zus Gerda dinsdag met de deur in huis. “Hij zei vrij snel dat hij geen contact meer had met zijn familie. Hij durfde die niet aan ons voor te stellen. Ik vond dat heel ongewoon voor een eerste kennismaking. Hij vertelde ook dat hij al zoveel keren bedrogen was geweest. ‘Die vrouwen met hun decolletés en hun korte rokjes, daar heb ik het mee gehad’, sprak hij tegen ons. Ik zei nog tegen mijn man: amai, wat is dat hier.” Dat was ongeveer anderhalf jaar voor de dood van Anja. Dat Bloemen had gezegd dat hij Anja graag gezien heeft, deed Gerda de wenkbrauwen fronsen. “Dat weet ik zo nog niet. Als je mijn zus zo laat liggen”, zei ze daarover. Anja werd na een ruzie met haar vriend pas na vier dagen dood terug gevonden in haar zetel. Bloemen was er ook, maar hij maakt een verwarde indruk.

Toen Anja Paul Bloemen leerde kennen, had ze al borstkanker overwonnen, maar uit angst om te hervallen had ze haar twee kapperszaken in Tienen van de hand gedaan. “In haar zaak was zij de keizerin. Die borstkanker zorgde voor een grote paniek. Ze werd zeer angstig. Voor zo’n mooie vrouw zoals mijn zus voor wie uiterlijk zeer belangrijk was, hakte die kanker er bij haar toch goed in. Ze begon te veranderen. Bij haar thuis had ze een klein kapsalon ingericht. Maar psychisch was ze niet meer dezelfde. Ze was niet meer de Anja van vroeger. Ze is toen vertrokken bij mijn voormalig schoonbroer. Dat was een donderslag bij heldere hemel.” Bernard Jacobs was 19 jaar getrouwd met Anja toen zij de scheiding aanvroeg. Hij hing het beeld op van een vrouw die een show speelde in haar kapsalon. “Maar als ze dan ’s avonds thuiskwam, werd het haar allemaal te veel. Ze was altijd gejaagd en op zoek naar iets. Maar ze was nooit agressief. Ze heeft me nooit geslagen.” Op dat vlak klonk een heel ander verhaal bij een volgende ex met wie Anja twee à drie jaar de lakens deelde. Een twintig jaar jongere fitnessinstructeur. “Anja is de eerste vrouw die mij ooit een slag in mijn gezicht heeft gegeven. Zonder aanleiding, met de vuist. Anja dronk veel. Ze werd vaak fysiek agressief, maar tot meerdere slagen is het nooit gekomen. Toen het gedaan was, bleef ze me achtervolgen tot op het werk. Daar belde ze me dan op. Soms waren dat doodnormale gesprekken, maar soms ook heel rare. Anja heeft meerdere malen te kennen gegeven dat ze de relatie met Bloemen wilde stopzetten.”

Bloemen bood gisteren na de getuigenis van Anja’s zus zijn excuses aan. Op de vraag van de voorzitter over het waarom kwam opnieuw hetzelfde antwoord. “Ik wou dat ik het allemaal nog wist.” Het is niet de eerste maal dat Bloemen met het excuus van een ‘black-out’ op de proppen komt. In 2011 noteerde een neuroloog dat hij in het verleden al driemaal kampte met zogeheten amnesie. “Zwarte gaten zijn mogelijke bijwerkingen van de medicatie die hij neemt”, verklaarde toxicoloog Tytgat. Over de mogelijke duur ervan werd niet gesproken. Maar dat Anja degene was die die medicatie gaf aan Bloemen werd dinsdag ontkracht door de wetsdokter. Die was ook nog over iets anders heel duidelijk: “Het was een gewelddadig overlijden.”