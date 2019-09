Zonnepanelen gemeentehuis geïnstalleerd Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

18u37 1 Kortenaken Momenteel worden er op het gemeentehuis van Kortenaken en op zaal Den Berg in Ransberg zonnepanelen geïnstalleerd. Het college van burgemeester en schepen huldigde de panelen op het gemeentehuis in.

“De installatie van de zonnepanelen kadert binnen het klimaatengagement dat we aangaan” aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Op 18 oktober ondertekent de gemeente Kortenaken dit initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en daarin engageren we ons onder andere om zelf het goede voorbeeld te geven met betrekking tot milieu en om minder CO2 uit te stoten. Dit willen we doen door zelf energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken.”

“Jaarlijks wordt er 3,1 ton CO2 minder uitgestoten door de plaatsing van deze zonnepanelen”, voegt schepen van Milieu en Duurzaamheid Griet Vandewijngaerden (sp.a) eraan toe. “De investering van ongeveer 40.000 euro wordt volledig gesubsidieerd via het renovatiefonds van Fluvius en betekent dus een onmiddellijke besparing voor de gemeente.”