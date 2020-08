Zonnebrand zorgt voor kleinere fruitoogst: “20 tot 50% minder appelen aan een boom” Dirk Desmet

12 augustus 2020

16u36 2 Kortenaken Fruitboeren ondervinden last van de hitte want het fruit aan de bomen kreeg te kampen met zonnebrand waardoor een deel van de appeloogst kapot is. Dat zegt Luc Borgugnons uit Kortenaken, zelf fruitboer maar ook voorzitter van de nationale sectorvakgroep fruit.

“Afhankelijk van de gezondheidstoestand van een boom zal het fruit meer of minder lijden aan zonnebrand. Peren zijn er ook minder gevoelig aan dan appelen. Je moet toch rekenen dat 20 tot 50% van de appelen aangetast is per boom, voor de peren kan ik er geen procent op kleven maar dat is veel minder. Vorig jaar leden fruitboeren een vergelijkbaar verlies maar toen kwam het rampenfonds tussen, ik vrees dat het dit jaar moeilijker gaat liggen”.

De voorzitter ziet door de hitte nog meer extra kosten voor de fruitboeren. “Naast het verlies aan fruit moet je ook zorgen voor extra koeling wat dan weer meer stroom betekent en dus een hogere energiefactuur”.

Plukkers vinden is niet evident

Volgende week begint de pluk maar door de coronamaatregelen moeten ze ook daar met meer factoren rekening houden. “Het is echt niet makkelijk om voldoende plukkers te vinden. Zij die uit Polen komen zijn niet happig om van een groene zone naar een oranje te komen terwijl de Bulgaren en Roemenen dan weer uit een oranje zone komen en je ze als teler verplicht moet laten testen vooraleer ze aan de slag mogen. Dat zorgt voor extra druk en organisatie maar uiteindelijk is iedereen erin geslaagd voldoende plukkers te vinden. Ze zullen dit jaar met iets minder zijn maar dan duurt de pluk gewoon wat langer”.

Wat de oogst betreft is de voorzitter voor de perenboeren optimistisch maar voor de appeloogst ziet hij het somberder. “De perenoogst zal een normale capaciteit opleveren maar het aantal appelen zal minder zijn dan vorig jaar. Niet alleen was er de zonnebrand van de voorbije dagen maar eerder heeft het ook gevroren”.

Financieel verlies

Dat de tegenslagen zich vertalen in financieel verlies hoeft geen betoog maar hoelang de fruitboeren het nog kunnen volhouden is voor Luc de vraag. “Telkens worstelen wij er ons doorheen door bijvoorbeeld investeringen uit te stellen maar ergens stopt het natuurlijk. Ik merk nu al dat wanneer een boer met pensioen gaat de volgende generatie vaak de zaak niet wil verder zetten en het ook niet makkelijk is om een overnemer te vinden”.