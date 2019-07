Zondag vindt de 12de Hagelandse Gordel plaats vdt

16 juli 2019

15u47 0 Kortenaken Een geslaagde zondag voor jong en oud? Daarvoor moet je op zondag 21 juli in het Hageland zijn. De Hagelandse gordel leid je door het glooiende landschap van landbouwbedrijf naar landbouwbedrijf.

Starten doe je op een van de zes land- en tuinbouwbedrijven, waar je kiest voor een grote, middelgrote of kleine ronde. Onderweg houd je halt bij de verschillende andere bedrijven, waar je jezelf kan belonen met lokale streekproducten. Deze zes bedrijven ontvangen je graag: akkerbouwbedrijf van de familie Vandebroeck in Assent, fruitbedrijf van de familie Vanherwegen in Bunsbeek, fruitbedrijf van de familie Veulemans in Kapellen, akkerbouwbedrijf van de familie Huys in Hoeleden, melkveebedrijf van de familie Lemmens in Kortenaken en kalverbedrijf van de familie Adams in Rummen.

De afstand van de grote ronde bedraagt 75 kilometer, met de twee middelgrote ronden heb je zo’n 47 of 58 kilometer in de benen en de drie kleine rondes zorgen voor 25 tot 30 kilometer fietsplezier. Elke fietser krijgt een kaart mee die op elke stopplaats afgestempeld wordt. In ruil voor een volledig afgestempelde kaart krijg je een leuk Landelijke Gilden-gadget en maak je bovendien kans om een fiets of een pakket streekproducten te winnen.

Meefietsen met de Hagelandse gordel doe je op zondag 21 juli en kost 3 euro voor leden van Landelijke Gilden en 4 euro voor niet-leden. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee, maar moeten zich ook inschrijven. In ruil krijg je een gedetailleerde wegbeschrijving, een appel en een verzekering tijdens de tocht. Inschrijven en starten kan op een van de zes deelnemende bedrijven, tussen 8 en 15 uur. De vele vrijwilligers die hun schouders onder deze activiteit zetten, bezorgen jou een fijne en vlekkeloze tocht.