Zestiger vrijgesproken voor illegaal vogelbezit en stockage 11.000 munitiepatronen Kim Aerts

17 januari 2020

15u56 0 Kortenaken Volgens de Leuvense strafrechter is er geen bewijs dat Joseph S. uit Kortenaken illegaal 41 zangvogels hield of 11.000 verboden munitiepatronen stockeerde. Hij is dan ook over de hele lijn vrijgesproken.

De politie kwam Joseph S. (72) op het spoor na een anonieme brief. Tijdens een huiszoeking werden 11.000 munitiepatronen gevonden, mistnetten, vossenvallen, een grote hoeveelheid kooien en 41 zangvogels met vergroeide pootjes. “Alles is zo ingericht om illegaal vogels te houden en vossen te vangen”, luidde de conclusie van het parket. Die vroeg zes maanden cel en 8.000 euro boete voor de zeventiger. Zijn partner Ingrid G. (58) moest enkel een boete van 4.000 euro vrezen. Maar het koppel gaat nu over de hele lijn vrijuit. Volgens de rechtbank zijn er geen vaststellingen gedaan van verboden munitie. “Het staat niet vast dat het bezit van loodhagel verboden is, aangezien het nog steeds wettig kan worden ingezet voor de jacht in het Waalse gewest. Er is minstens twijfel”, oordeelde de rechter. Ook in het bezit van de 41 zangvogels en de mist- en slagnetten zag de rechtbank geen graten. Het bezit van de zangvogels zou niet onder de dierenwelzijnswet vallen, waarvoor de man werd gedagvaard. Wat de netten betrof is er volgens de rechter hoogstens sprake van gaas. De zangvogels werden destijds in beslag genomen door het Vogelopvangcentrum in Heusden-Zolder. De vogels werden ondertussen vrijgelaten. Eerder leverde S. zijn wapens al in.