Zeshonderd liter mazout komt in rioolstelsel en vervolgens in de Velpe terecht Vanessa Dekeyzer

23 november 2019

22u05 0 Kortenaken Door een lek in een ondergrondse mazouttank van een particulier is de brandweer zaterdagavond geruime tijd aanwezig geweest in het centrum van Kortenaken. Buurtbewoners hadden in de vooravond de brandweer verwittigd omdat er een mazoutgeur hing. Blijkbaar was die geur al sinds vrijdag aanwezig.

Bij aankomst stelde de brandweer vast dat er zo'n 600 liter mazout in het rioolstelsel was terecht gekomen en zo verder in de Velpe. Om de milieuschade te beperken werd er aan de Rotemse Molen in Halen een dam gebouwd door de brandweer om de mazout op te vangen.

De gemeente heeft ook een brandweerleverancier opgebeld om de resterende mazout uit te tank te pompen en Fluvius werd opgeroepen om het rioolstelsel te reinigen. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij werd ingelicht.