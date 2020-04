Zeemeerminnen gespot in Kortenaken Vanessa Dekeyzer

05 april 2020

De corona woedt buiten, maar voor deze drie zeemeerminnen is het puur genieten deze paasvakantie. Vanuit hun kot, welteverstaan. Arwen (12), Suns (8) en Selle (5) uit Kortenaken genieten van hun eerste ronde in het zwembad in hun tuin in Kortenaken. “Koud, nee hoor. Het water was verwarmd.”