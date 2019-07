Zalen krijgen op vraag van Jong CD&V verzorgingstafels vdt

16 juli 2019

10u48 3 Kortenaken Jong CD&V Kortenaken kaartte bij het college van burgemeester en schepenen aan dat het voor ouders met jonge kinderen niet altijd eenvoudig is om een degelijke plaats te vinden om hun baby of peuter te verschonen.

“Onze gemeentelijke zalen beschikken hiervoor nog niet over de gepaste voorzieningen”, zegt Jong CD&V-bestuurslid Lien Vandebroeck. “In zaal Bergendal is er momenteel bijvoorbeeld enkel een wankele verzorgingstafel aanwezig en in sommige zalen helemaal niets.”

“Een veilige en opklapbare verzorgingstafel is slechts een kleine investering maar ze is wel gezinsvriendelijk”, reageert schepen van Gebouwen Niels Willems (N-VA). “Vandaar dat we binnenkort veilige verzorgingstafels in de gemeentelijke zalen Den Hoek, Bergendal en Den Berg zullen voorzien.”